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К работе медики готовы сразу после вуза
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К работе медики готовы сразу после вуза 

Вечерняя Москва 13 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
В столице стартовала реализация образовательного проекта городского Департамента здравоохранения «Школа профессионального роста» для молодых врачей.
Более 360 студентов медицинских вузов получат возможность пройти практику в лучших клиниках Москвы. К ней уже приступили участники первой группы — 60 студентов старших курсов и ординаторов ведущих медицинских вузов города: Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и РНИМУ имени Н. И. Пирогова.
Занятия в «Школе профессионального роста» проходят параллельно с основной учебой.
При изучении программы будущие специалисты проходят практику в больницах и поликлиниках, а также знакомятся со спецификой столичного здравоохранения, в том числе с информационной системой ЕМИАС и требованиями Московского стандарта поликлиник. Помимо этого, на занятиях студенты и ординаторы выполняют стандартные медицинские манипуляции и многократно отрабатывают действия, необходимые в экстренных и неотложных ситуациях.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы:
— На участие в проекте было подано более 360 заявок. Отбор проводился с учетом как успеваемости студентов, так и по результатам собеседования с будущим работодателем. Окончательное решение принимала специальная комиссия Департамента здравоохранения Москвы. Требования к специалистам столичного здравоохранения — очень высокие, и эта программа необходима для того, чтобы молодые врачи были максимально подготовлены к работе с пациентами сразу после вуза.
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