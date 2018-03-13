К работе медики готовы сразу после вуза

В столице стартовала реализация образовательного проекта городского Департамента здравоохранения «Школа профессионального роста» для молодых врачей.

Более 360 студентов медицинских вузов получат возможность пройти практику в лучших клиниках Москвы . К ней уже приступили участники первой группы — 60 студентов старших курсов и ординаторов ведущих медицинских вузов города: Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Занятия в «Школе профессионального роста» проходят параллельно с основной учебой.

При изучении программы будущие специалисты проходят практику в больницах и поликлиниках, а также знакомятся со спецификой столичного здравоохранения, в том числе с информационной системой ЕМИАС и требованиями Московского стандарта поликлиник. Помимо этого, на занятиях студенты и ординаторы выполняют стандартные медицинские манипуляции и многократно отрабатывают действия, необходимые в экстренных и неотложных ситуациях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— На участие в проекте было подано более 360 заявок. Отбор проводился с учетом как успеваемости студентов, так и по результатам собеседования с будущим работодателем. Окончательное решение принимала специальная комиссия Департамента здравоохранения Москвы. Требования к специалистам столичного здравоохранения — очень высокие, и эта программа необходима для того, чтобы молодые врачи были максимально подготовлены к работе с пациентами сразу после вуза.