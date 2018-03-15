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«Лора Палмер наяву»: Полина Гагарина завернулась в полиэтиленовый пакет
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«Лора Палмер наяву»: Полина Гагарина завернулась в полиэтиленовый пакет 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Певица Полина Гагарина решила дать волю фантазии и в результате надела пакет на голову, а получившееся фото представила поклонникам для их экспертного заключения. Получилось небанально, с замыслом, а также очень похоже на персонажа фильмов про маньяков.
Супруг Полины Гагариной обожает снимать свою жену, а потому в портфолио популярной певицы найдется немало красочных и идейных фотосессий. И вот в очередной раз при студийной съемке пара решила попробовать что-то новое и дала волю своим творческим порывам. В результате Полина спрятала лицо под мятым полиэтиленовым пакетом, скорее всего имитируя им ледяную глыбу. Некоторые поклонники догадались, что Дмитрий Исхаков решил запечатлеть свою жену, заточенную в лед или стекло. Однако публике это больше напомнило кадр из фильмов про маньяков.
Так, крайне популярным материалом среди экранных маньяков-убийц является использование полиэтилена. А потому вид Полины Гагариной, укрытой пакетом, навел на поклонников леденящий ужас и недоумение. Подписчики озадачились, отчего вообще взрослой женщине вздумалось надевать на голову целлофан. Ведь пленка на голове — это не только зрительно навевает мысли о смерти из-за ассоциаций с детективными картинами, но и в самом деле небезопасно.
«Пластиковые пакеты на человеке — не очень хорошо само по себе» «Прям дыхание перехватило и стало воздуха не достаточно… Страшно очень, если честно. Детей своих ругаю за такое, а тут — взрослая тётя, ещё и с указания мужа… Не, так нельзя» «На мой первый, не профессиональный конечно, взгляд выглядит жутко. Пакет на голове, не, никак» «Напоминает мертвую девушку из фильма „Твимпикс“ „Как-будто для морга… ужасно“ „Как на обложке книги Твин Пикс. Вроде и красиво снято, но бррр“ „Полина! Это ужасное фото, удалите его и никогда так больше не делайте!“ „Жутко… Пакет, стеклянные глаза и крест на шеи, все это наводит на плохие мысли, а хочется позитива! А тут Ткин Пикс, Лора Палмер наяву“
Даже самые преданные почитатели не оценили творческих порывов Гагариной и отметили, что куда лучше была бы просто красивая девушка, какой Полина и является. К слову, обычно эксперименты знаменитой певицы оборачиваются удачей и поклонники неустанно повторяют комплименты, расхваливая любые изменения внешности и прически.
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