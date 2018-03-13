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Гоша Куценко призывает поклонников собираться на весенние пикники
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Гоша Куценко призывает поклонников собираться на весенние пикники 

Eva.ru 13 марта 2018
Фото: Eva.ru
Популярный российский актер театра и кино Гоша Куценко опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте атмосферный видеоролик, в котором он жарит шашлык в компании близких друзей, отмечая приход долгожданной весны под сильным снегопадом. Артист призывает поклонников поддержать его и тоже отправиться на весенний пикник.
Весна в этом году мало радует теплой погодой. Большинство регионов нашей необъятной России все еще не оттаяли после февральских морозов, а ведь уже без малого середина марта. Капризы погоды все принимают по-разному и если одни с тоской смотрят в окно в ожидании солнечных лучей, то известный актер Гоша Куценко наслаждается любой погодой, ведь главное чтобы компания была теплая.
Артист на днях поделился в своем микроблоге позитивным видео, на котором запечатлен небольшой отрывок его отдыха на лоне природы в компании друзей. Мужчина призывает своих подписчиков поддержать его и тоже отправляться на загородные пикники, чтобы отметить с друзьями приход весны и поискать первые подснежники. Вот только обильные снегопады немного смущают многих россиян.
«В ожидании Весны, я замёрзну у сосны!» — шутливо подписал свою публикацию Куценко, а поклонники позавидовали теплой атмосфере, царящей среди отдыхающих. «Хорошо там у вас. И мне бы очень хотелось на такой весенний пикник» «Ну, совершенно не гламурный… но такой классный!» «Главное, что повод нашёл» «Классно там у вас! Веселый вы мужчина» «Ого, а Гоша-то под градусом уже» «Подснежники мы празднуем, как и Вы, под снегом»
Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Мар 10, 2018 в 2:08 PST Напомним, что не так давно подписчики Гошы Куценко умоляли его уделять отдыху больше времени. Видимо, артист внял обеспокоенным фанатам, потому что отдых у него получился, в самом деле отличный. И даже незваный снегопад не смог никому испортить настроение.
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