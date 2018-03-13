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Утраивают школу молодежного актива
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Утраивают школу молодежного актива 

Мой Калининград 13 марта 2018
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области в городе в Светлогорске состоится школа молодежного актива «Заглавные».
Мероприятие направлено на поддержку лидеров по основным направлениям молодежной политики и развитие социальной активности, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 13 марта 2018 года, в агентстве по делам молодежи Калининградской области.
В школе, с 23 по 25 марта, могут принимать участие студенты образовательных организаций вузов и ссузов, а также учащиеся общеобразовательных организаций Калининградской области от 16 до 20 лет.
Кроме того, участниками мероприятия могут стать лидеры молодежных администраций муниципальных образований Калининградской области, молодежных движений и общественных объединений, молодежных некоммерческих организаций, школьных и студенческих самоуправлений.
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