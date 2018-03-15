Всемирно известный проект по торговой недвижимости MAPIC впервые пройдет в России

Москва , 15 марта. Крупнейшее мероприятие рынка торговой недвижимости в России и СНГ, ранее известное под именем REX, 24-26 апреля впервые пройдет в Москве под брендом MAPIC — всемирно известного проекта.

Болгарии, Великобритании, Польши, На MAPIC Russia 24-26 апреля в ЦВК «Экспоцентр» более 5 000 участников из 24 стран мира смогут ознакомиться с действующими и готовящимися к запуску проектами торговых центров из всех регионов России, а также из стран зарубежья: Бельгии Турции . Российские и зарубежные ритейлеры в течение 3 дней работы MAPIC Russia подберут наиболее эффективные площадки для развития своего бизнеса, проведут переговоры с девелоперами и управляющими компаниями, найдут новых партнеров для развития своего бизнеса.

Помимо экспозиционной части гостей и участников выставки ждет 3 дня насыщенной деловой программы, центральным событием которой станет Конференция по торговой недвижимости и ритейлу. В ходе выступлений спикеры поделятся успешными бизнес-кейсами, расскажут о том, какие тренды сейчас преобладают на рынке, а также, что ждет отрасль в ближайшем будущем. К участию приглашены международные эксперты, принимающие участие в каннских проектах MIPIM и MAPIC. Помимо этого пройдет ряд мероприятий, организованных участниками и партнерами выставки, в рамках которых будут освещены наиболее актуальные проблемы и пути их решения.

Традиционно в рамках MAPIC Russia будет организован Тур для международных ритейлеров, в ходе которого успешные зарубежные розничные компании, заинтересованные в развитии бизнеса на российском рынке, встретятся с представителями крупнейших девелоперских компаний и торговых центров со всей России для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества.

Китая, ОАЭ, Свое участие в Туре уже подтвердили розничные операторы из Великобритании, Германии Дании , Индии, Италии Франции . В их числе: Amazing Jewelry, Camaieu, C House Café, Comma, Deliverance, Guinot, Hidesign, ID Kids, Marina Home, Metersbonwe, OVS, The Massage Company, Unilever.

Также участники Тура посетят сессию «Международные ритейлеры в Москве и регионах», которая пройдет в рамках Конференции по торговой недвижимости и ритейлу, и проведут серии коротких презентаций, посвященных своим брендам.

Для посещения выставки необходима предварительная онлайн-регистрация.

Организатор выставки: Reed Exhibitions

Контактная информация:

Александра Миронова, менеджер по маркетингу: alexandra.mironova@reedexpo.ru