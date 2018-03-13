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Турклуб из Хорошево-Мневников посетил ставропигиальный мужской монастырь в Истре
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Турклуб из Хорошево-Мневников посетил ставропигиальный мужской монастырь в Истре 

Управа района Хорошево-Мневники 13 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Участники туристического клуба «Эверест» из Хорошево-Мневников посетили открытый после длительной реконструкции Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истра.
— Также ребята посетили выставку «Венец земного цвета» Бориса Кустодиева, проходящую в обновленном Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим», — рассказали в пресс-службе дворца творчества «Хорошево».
Турклуб «Эверест» создан выпускниками турклуба «Следопыт» и работниками ДТДМ «Хорошево» на базе школы № 831 при участии. Ядром клуба являются учащиеся этой школы (теперь уже гимназии № 1515), но его двери открыты и для молодых людей со всех районов Москвы. Основой составной частью деятельности являются горные и водные походы. За последние пять лет клуб приминал участие в самых разнообразных соревнованиях, конкурсах, слетах, среди которых Первенства, Кубки России и Москвы по водному туризму и многое другое. (вт)
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