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Ученые в Тюмени организуют для кубинских нефтяников курс по исследованию скважин
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Ученые в Тюмени организуют для кубинских нефтяников курс по исследованию скважин 

ТАСС 13 марта 2018
ТЮМЕНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты Тюменского индустриального университета (ТИУ) — опорного вуза в регионе — в 2018 году организуют образовательные курсы для кубинских нефтяников по исследованию скважин и собственном опыте работы в этом направлении. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вуза.
"Ассистент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Александр Барышников прочитал специалистам кубинской нефтяной компании курс лекций по теме «Исследование скважин и пластов». Поездка на Кубу состоялась в рамках продолжительного сотрудничества сторон. По итогам курса 29 сотрудников компании получили сертификаты о прохождении повышения квалификации, всего в текущем году на базе ТИУ будет реализовано еще два учебных модуля", — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, из курса лекций кубинские нефтяники узнали об интеллектуальных скважинах, а также о гидродинамических исследованиях скважин. «Стратегическое сотрудничество сторон развивается с 2016 года. За это время ТИУ реализовано несколько образовательных модулей по нефтегазовой тематике», — пояснили ТАСС в пресс-службе.
ТИУ основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона, является опорным вузом. В интересах развития социально-экономического потенциала Тюменской области в университете реализуется семь масштабных проектов, активно проводится модернизация образования и развивается научно-техническое сотрудничество с российскими и зарубежными ведущими университетами и индустриальными партнерами.
Проект по развитию Арктики рассчитан до 2020 года. За это время в Тюмени создадут центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ, будет разработана комплексная модель освоения труднодоступных арктических территорий. В рамках проекта университет также взаимодействует с Национальным автономным университетом Мексики
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