В школе на Синявинской дали старт тематической неделе, посвященной творчеству Сергея Михалкова

В «Школе Перспектива» пройдет масштабное празднование 105-летия со дня рождения Сергея Михалкова. Этой дате посвятят мероприятия, которые будут проходить в образовательном учреждении всю неделю.

Так, в библиотеке корпуса «Б» ученики 1 «А» и 1 «Б» классов встретились с библиотекарями школы. Они рассказали школьникам о знаменитом детском поэте и писателе, чьи книги так часто увлекали их забавными и поучительными историями. Ребята с лёгкостью отвечали на вопросы викторины, цитировали стихи, рассказывали считалки.

В библиотеке также открыта выставка, посвящённая жизни и творчеству писателя, баснописца, журналиста, сценариста, переводчика, автора гимна нашей страны. Она будет работать в библиотеке всю неделю. А во время перемен учащиеся начальных классов также смогут просмотреть там мультфильмы по произведениям Михалкова. (то)