Члены Молодежной палаты Замоскворечья станут наблюдателями на выборах 18 марта

В наблюдательную комиссию на выборах президента России 18 марта войдут четыре члена Молодежной палаты района Замоскворечье и 11 активистов.

— Два участника нашего объединения закончили специальное обучение 12 марта. Им рассказали о том, как важно обращать внимание на соблюдение протокола во время работы на избирательном участке. Остальные прошли подготовку в начале марта.

Помимо квалифицированных наблюдателей, будут работать волонтеры, которые помогут в организации выборов, — рассказал Александр Сидоров , председатель Молодежной палаты Замоскворечья.

Он добавил, что на семи избирательных участках организуют выставку «Мое Замоскворечье», в рамках которой покажут фотографии района.