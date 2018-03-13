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Члены Молодежной палаты Замоскворечья станут наблюдателями на выборах 18 марта
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Члены Молодежной палаты Замоскворечья станут наблюдателями на выборах 18 марта 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В наблюдательную комиссию на выборах президента России 18 марта войдут четыре члена Молодежной палаты района Замоскворечье и 11 активистов.
— Два участника нашего объединения закончили специальное обучение 12 марта. Им рассказали о том, как важно обращать внимание на соблюдение протокола во время работы на избирательном участке. Остальные прошли подготовку в начале марта.
Помимо квалифицированных наблюдателей, будут работать волонтеры, которые помогут в организации выборов, — рассказал Александр Сидоров, председатель Молодежной палаты Замоскворечья.
Он добавил, что на семи избирательных участках организуют выставку «Мое Замоскворечье», в рамках которой покажут фотографии района.
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