Выставку японской живописи открыли в библиотеке имени Чернышевского

России. Экспозицию «Дори. Пробуждение природы» 13 марта открыли сотрудники библиотеки №13 имени Николая Чернышевского . Ее приурочили к Году Японии

Выставку разработали представители «Творческого Союза художников японской живописи суми-э».

— Понятие «дори» означает соблюдение природного ритма и естественного порядка вещей. Для японцев день смены времен года (последний день весны, зимы, осень, лета) — это время, чтобы вспомнить о вечных ценностях и обратиться к непреходящей красоте природы, — поделилась заведующая культурным учреждением Елена Арланова.

Она добавила, что гости увидят работы, которые выполнены в стиле монохромной живописи тушью.

Посетить выставку можно до 14 апреля. Вход свободный.