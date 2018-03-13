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Выставку японской живописи открыли в библиотеке имени Чернышевского
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Выставку японской живописи открыли в библиотеке имени Чернышевского 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Экспозицию «Дори. Пробуждение природы» 13 марта открыли сотрудники библиотеки №13 имени Николая Чернышевского. Ее приурочили к Году Японии в России.
Выставку разработали представители «Творческого Союза художников японской живописи суми-э».
— Понятие «дори» означает соблюдение природного ритма и естественного порядка вещей. Для японцев день смены времен года (последний день весны, зимы, осень, лета) — это время, чтобы вспомнить о вечных ценностях и обратиться к непреходящей красоте природы, — поделилась заведующая культурным учреждением Елена Арланова.
Она добавила, что гости увидят работы, которые выполнены в стиле монохромной живописи тушью.
Посетить выставку можно до 14 апреля. Вход свободный.
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