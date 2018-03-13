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Москвичам посулили знакомство с грибами
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Москвичам посулили знакомство с грибами 

Мослента 13 марта 2018
Фото: Москва центр
Посетителям Ботанического сада МГУ 17 марта расскажут о ядовитых и галлюциногенных грибах. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, передает агентство «Москва».
«17 марта, в рамках выставки тюльпанов «Репетиция весны» и лектория самого известного миколога России Михаила Вишневского «Все о грибах», в Аптекарском огороде пройдет лекция «Ядовитые и галлюциногенные грибы»», — рассказала она.
Лекция начнется в 18:00 и будет идти два часа. На ней расскажут о типах и механизмах грибных отравлений и ядовитых грибах России. По словам Архиповой, слушатели узнают, как съедобные грибы могут стать ядовитыми.
«Одна из самых захватывающих тем — галлюциногенные грибы России. Зачем галлюциногенным грибам их галлюциногенность? Об этом узнают только гости лектория», — подчеркнула пресс-секретарь.
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