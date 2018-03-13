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В местном культурном центре прошел мастер-класс «Я — художник»
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В местном культурном центре прошел мастер-класс «Я — художник» 

Управа района Бирюлево Западное 13 марта 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Занятие по художественному мастерству состоялось в стенах культурного центра «Дружба» в минувшее воскресенье, 11 марта.
Профессиональная художница Ольга Бакицкая провела для художников-любителей еженедельный мастер-класс. На этот раз участники встречи рисовали натюрморты в технике пастель.
Заключительное занятие в марте посвятят изучению техники работы с акриловыми красками на грунтованном картоне. А вот апрельский цикл встреч будет посвящен освоению техники рисования гуашью и акварелью.
— Приятно, что мастер-класс набирает популярность. Приезжают гости из других районов, — отметила организатор культурного досуга центра «Дружба» Татьяна Дадаева.
Фото: КЦ «Дружба».
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