В местном культурном центре прошел мастер-класс «Я — художник»

Занятие по художественному мастерству состоялось в стенах культурного центра «Дружба» в минувшее воскресенье, 11 марта.

Профессиональная художница Ольга Бакицкая провела для художников-любителей еженедельный мастер-класс. На этот раз участники встречи рисовали натюрморты в технике пастель.

Заключительное занятие в марте посвятят изучению техники работы с акриловыми красками на грунтованном картоне. А вот апрельский цикл встреч будет посвящен освоению техники рисования гуашью и акварелью.

— Приятно, что мастер-класс набирает популярность. Приезжают гости из других районов, — отметила организатор культурного досуга центра «Дружба» Татьяна Дадаева

Фото: КЦ «Дружба».