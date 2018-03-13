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Еврейский музей в Москве представил 45 реальных историй женщин, победивших рак
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Еврейский музей в Москве представил 45 реальных историй женщин, победивших рак 

ТАСС 13 марта 2018
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Выставка «Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком», позволяющая по-новому взглянуть на жизнь с онкологическим заболеванием, открылась во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
Свои фотоистории здесь представили 45 женщин, которые, узнав о своем диагнозе, сумели не отчаяться, а найти силы продолжать активную жизнь и достигать успеха в разных областях. Героини проекта сами приняли участие в открытии выставки.
"Сорок пять женщин — сорок пять историй. Многие из них победили болезнь, некоторые до сих пор продолжают борьбу с онкологическим заболеванием. Жизнь каждой изменилась после диагноза, внесла свои коррективы, но несмотря ни на что, женщина остается женщиной", — отметила представитель пресс-службы Еврейского музея Ольга Грачева.
Она рассказала, что проект носит благотворительный характер. «Команда профессиональных визажистов, стилистов, фотографов, психологов, операторов, волонтеров работала с героинями для того, чтобы они смогли поверить в себя», — сказала Грачева.
"Истории участниц проекта призваны мотивировать людей заботиться о своем здоровье, вовремя проходить обследования и, несмотря на диагноз, радоваться жизни", — заключила она.
Автором проекта выступил президент «Фонда социального кино» Михаил Комлев. Выставка будет работать до 14 апреля, вход на нее свободный.
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