Еврейский музей в Москве представил 45 реальных историй женщин, победивших рак

МОСКВА , 13 марта. / ТАСС /. Выставка «Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком», позволяющая по-новому взглянуть на жизнь с онкологическим заболеванием, открылась во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Свои фотоистории здесь представили 45 женщин, которые, узнав о своем диагнозе, сумели не отчаяться, а найти силы продолжать активную жизнь и достигать успеха в разных областях. Героини проекта сами приняли участие в открытии выставки.

"Сорок пять женщин — сорок пять историй. Многие из них победили болезнь, некоторые до сих пор продолжают борьбу с онкологическим заболеванием. Жизнь каждой изменилась после диагноза, внесла свои коррективы, но несмотря ни на что, женщина остается женщиной", — отметила представитель пресс-службы Еврейского музея Ольга Грачева

Она рассказала, что проект носит благотворительный характер. «Команда профессиональных визажистов, стилистов, фотографов, психологов, операторов, волонтеров работала с героинями для того, чтобы они смогли поверить в себя», — сказала Грачева.

"Истории участниц проекта призваны мотивировать людей заботиться о своем здоровье, вовремя проходить обследования и, несмотря на диагноз, радоваться жизни", — заключила она.