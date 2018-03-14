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ЯМЭФ посетят более 3 тыс. участников из 60 стран
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ЯМЭФ посетят более 3 тыс. участников из 60 стран 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который состоится с 19 по 22 апреля в Крыму, примут не менее 3 тыс. человек из 60 стран. Об этом заявил сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров, говорится в пресс-релизе организационного комитета форума.
"Если в прошлом году мы принимали 2,2 тыс. человек, то в этом году ожидаем не менее 3 тысяч участников из 60 стран мира. И это не считая 500 молодых парламентариев и лидеров крупных молодежных организаций, которые приедут со всех континентов на «Молодежные встречи в Ялте»", — сказал он.
В этом году статус почетных гостей получат две делегации — из Австрии и Германии. Такой же статус получила и делегация из Москвы, сообщают "РИА Новости".
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму. На сессиях форума обсуждаются темы, связанные с экономикой и международным сотрудничеством.
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