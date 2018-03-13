Минус 50 и не взрываются. На Яро-Яхинское месторождение доставят надежные электроприводы

Компания «Приводы АУМА» для обустройства Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО отгрузила партию электроприводов в низкотемпературном взрывозащищенном исполнении.

В ближайшее время на объект осуществят еще одну поставку оборудования, — сообщается на сайте компании.

Электроприводы АУМА установят на приемо-сдаточных пунктах в системе напорных нефтепроводов ОАО «Арктикгаз». Также оборудование АУМА планируют применять на газопроводах, оно отвечает всем необходимым требованиям.