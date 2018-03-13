Минус 50 и не взрываются. На Яро-Яхинское месторождение доставят надежные электроприводы 

Компания «Приводы АУМА» для обустройства Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО отгрузила партию электроприводов в низкотемпературном взрывозащищенном исполнении.
В ближайшее время на объект осуществят еще одну поставку оборудования, — сообщается на сайте компании.
Электроприводы АУМА установят на приемо-сдаточных пунктах в системе напорных нефтепроводов ОАО «Арктикгаз». Также оборудование АУМА планируют применять на газопроводах, оно отвечает всем необходимым требованиям.
«Месторождение расположено на Крайнем Севере, климат в этой области суровый, зимой температура может опускаться ниже минус 50 градусов. Назначенный срок службы наших электроприводов составляет 30 лет, полный срок службы до списания — 40 лет. Полагаю, что это очень хороший показатель надежности, тем более в столь неблагоприятных условиях эксплуатации», — отметил руководитель отдела продаж ООО «Приводы АУМА» Сергей Сергеев.