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В парке Фили открылась выставка «Самая красивая страна»
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В парке Фили открылась выставка «Самая красивая страна» 

На Западе Москвы 13 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
На территории Городка аттракционов в парке «Фили» открылась выставка работ победителей III Всероссийского фотоконкурса. «Самая красивая страна» учит бережному отношению к окружающей среде, стремится воспитать в человеке чувство ответственности к такой удивительной и хрупкой природе.
Снимки 11 тысяч отечественных и иностранных участников представят волнующие пейзажи и изображения звёздного неба, открывающиеся наблюдателю в удалённых от больших городов уголках России. Больше 50 тысяч фотографий составили коллекцию, вошедшую в архивы Русского географического общества. Председателем жюри стал президент организации Сергей Шойгу.
Приходите в парк «Фили» и убедитесь, что живёте в самой красивой стране! Найти лучшие работы, отобранные специально для вас, можно со стороны входа по адресу: ул. Большая Филевская, д.22, стр.13.
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