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Суд в новой Москве оштрафовал предпринимателя за незаконное содержание редких животных
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Суд в новой Москве оштрафовал предпринимателя за незаконное содержание редких животных 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
В новой Москве предпринимателя оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное содержание редких животных, животные конфискованы, сообщается на сайте Мосгорсуда.
Мировой судья судебного участка №431 поселений Воскресенское, Десеновское и Сосенское города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Э. С. Хачатуряна, признанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (хранение, содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами).
«Суд, изучив материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, пришел к выводу о доказанности вины Э. С. Хачатуряна в совершении административного правонарушения. Индивидуальный предприниматель Э. П. Хачатурян признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией животных», — говорится в сообщении.
Суд установил, что на территории крестьянского (фермерского) хозяйства предприниматель содержал игуан зеленых, хамелеона, обезьян колобусов, крокодилов гавиаловых, приматов игрунков, гиббонов, черепаху звездчатую, птиц-носорогов, лемуров катта, пингвинов Гумбольдта (всего 63 особи). Документы, подтверждающие законность происхождения и владения указанными животными, у предпринимателя отсутствовали.
Указанные виды животных внесены в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Содержание редких и исчезающих объектов животного мира в отсутствие документов, подтверждающих законность происхождения и владения ими, нарушает требования законодательства Москвы.
«Постановление вступило в законную силу», — заключается в сообщении.
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