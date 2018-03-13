Суд в новой Москве оштрафовал предпринимателя за незаконное содержание редких животных

В новой Москве предпринимателя оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное содержание редких животных, животные конфискованы, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Мировой судья судебного участка №431 поселений Воскресенское, Десеновское и Сосенское города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Э. С. Хачатуряна, признанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (хранение, содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами).

«Суд, изучив материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, пришел к выводу о доказанности вины Э. С. Хачатуряна в совершении административного правонарушения. Индивидуальный предприниматель Э. П. Хачатурян признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией животных», — говорится в сообщении.

Суд установил, что на территории крестьянского (фермерского) хозяйства предприниматель содержал игуан зеленых, хамелеона, обезьян колобусов, крокодилов гавиаловых, приматов игрунков, гиббонов, черепаху звездчатую, птиц-носорогов, лемуров катта, пингвинов Гумбольдта (всего 63 особи). Документы, подтверждающие законность происхождения и владения указанными животными, у предпринимателя отсутствовали.

Указанные виды животных внесены в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Содержание редких и исчезающих объектов животного мира в отсутствие документов, подтверждающих законность происхождения и владения ими, нарушает требования законодательства Москвы.

«Постановление вступило в законную силу», — заключается в сообщении.