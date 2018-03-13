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В Сергиево‑Посадском районе установили организатора незаконной добычи торфа
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В Сергиево‑Посадском районе установили организатора незаконной добычи торфа 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
Специалисты установили организатора незаконной добычи торфа в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, в ближайшее время будет рассчитана сумма причиненного ущерба, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Установлен организатор незаконной добычи торфа, которая велась вблизи деревни Ваулино Сергиево-Посадского района. По информации, поступившей в Минэкологии из управления ФСБ по городу Москве и Московской области, им оказался индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в селе Константиново», — говорится в сообщении.
Сотрудники 1 окружного отдела УФСБ совместно со специалистами Минэкологии, Сергиево-Посадской городской прокуратуры и районного УМВД 4 марта пресекли нелегальную добычу торфа. В ходе рейда была остановлена работа двух экскаваторов и двух грузовиков.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, на земельном участке разработаны два канала, ориентировочный объем нелегально добытого торфа составляет около 3 тысяч кубометров.
«Задержанный предприниматель не отрицал, что не имеет лицензии на добычу полезных ископаемых и пояснил, что торф вывозился на площадку в деревне Селихово для последующей реализации», — сказал Коган.
В ближайшие дни специалисты Минэкологии проведут маркшейдерские исследования и рассчитают ущерб, нанесенный недрам. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.
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