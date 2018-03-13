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На Кузьминской улице состоялась программа «Весны таинственная сила»
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На Кузьминской улице состоялась программа «Весны таинственная сила» 

Управа района Кузьминки 13 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Московский литературный музей-центр Паустовского 9 марта представил праздничную программу «Весны таинственная сила». На мастер-классе по флористике «Весенний подарок» участники научились создавать сувениры из засушенных цветов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
— Участники смогли изготовить сувениры из засушенных растений и узнали некоторые секреты составления гербарных композиций. Для взрослых посетителей прошла тематическая экскурсия «Великая сила любви», — уточнил представитель пресс-службы.
Напомним, музей расположен по адресу: Кузьминская улица, дом 8. (вт)
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