Уникальный экземпляр автомобиля «Москвич-415С» представили на обозрение широкой публике

Знакомиться с раритетом отправился корреспондент «Вечерки».

Экспериментальный джип «Москвич-415С» украсил выставку ретроавтомобилей, которая проходит в парке «Сокольники». Экспонат на дачном участке разыскал Виктор Журлов, организатор автоклуба «Москвич»:

— Этот внедорожник был полностью отечественной разработкой — с подключаемым передним приводом и легким двухдверным кузовом, который крепился на раме.

Перед жителями и гостями столицы раритет предстал в первозданном виде — его не подвергали реставрации, а лишь отмыли от пыли и грязи.

— К сожалению, в серийное производство машина не пошла, — продолжает Журлов. — Ее разрабатывали в начале 1970-х годов как альтернативу «Ниве», но предпочтение в конце концов было отдано Волжскому автомобильному заводу.

Рассматривая автомобиль, невольно думаешь, что он идеально подошел бы для сельских дорог. Черты «легковушки» в нем выдает разве что руль от «Москвича-408» да приборы от этой же модели. При этом умещаются в машину шесть человек, здесь предусмотрены два места спереди и четыре — на двух лавках по бортам.

— Это лишнее подтверждение тому, что советские инженеры могли разрабатывать отличные автомобили, — делится впечатлениями посетитель выставки Иван Левчук.