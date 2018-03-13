Косино-ухтомцы расскажут о своих соседях

18 марта в Косино-Ухтомском откроется выставка «Мои соседи». Выставку можно будет посмотреть на избирательных участках района.

На выставке жители узнают, какие интересные люди живут совсем рядом. Среди них и герои ВОВ, и воины-интернационалисты, заслуженные и совсем юные спортсмены, ученые, учителя и т.д. С инициативой узнать лучше своих соседей выступили активисты ВАО. Идея понравилась сотрудникам библиотеки, которые и стали организаторами выставками.

Рассказы о своих соседях предоставляли члены Совета ветеранов, общественные советники, сотрудники образовательных и медицинских учреждения. О результатах мы сможем судить по выставке, которая начнет свою работу 18 марта. Ознакомиться с ней можно будет в течение всего времени работы участков.