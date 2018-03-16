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Мослекторий покажет, есть ли польза от ядовитых грибов
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Мослекторий покажет, есть ли польза от ядовитых грибов 

Москва24 14 часов назад
Фото: Москва24
17 марта в рамках фестиваля орхидей «Тропическая зима» и выставки тюльпанов «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится лекция миколога Михаила Вишневского. Тема встречи — «Ядовитые и галлюциногенные грибы». Слушатели узнают, как распознать опасный гриб, что делать в случае отравления, и что можно из ядовитого гриба приготовить.
Прямую трансляцию смотрите 17 марта в 18:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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