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Тропический рай. Малибу на Тишинке
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Тропический рай. Малибу на Тишинке 

Вечерняя Москва 13 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
«Атмосфера Творчества» пройдет в 14-й раз  Весенняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби «Атмосфера Творчества» состоится в ТВК «Тишинка» 29 марта — 1 апреля. Ярмарка проводится уже в 14-й раз, и с каждым годом география ее участников расширяется. На этот раз стенды представят более 200 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ростов-на-Дону и Харькова.
«Атмосфера Творчества» открыта всем направлениям и стилям рукоделия. На выставке будут представлены работы в техниках пэчворк, декупаж, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, кружево и изделия из бисера. Посетители смогут приобрести эксклюзивные предметы интерьера, дизайнерскую одежду, украшения, сувениры и игрушки на любой вкус, а также наборы для творчества и мебельную фурнитуру.
Для желающих погрузиться в мир творчества и попробовать себя в разных видах хендмейда будет организована специальная площадка. Увлекательные мастер-классы, конкурсы и шоу рассчитаны как на взрослых, так и на детей, при этом большинство мероприятий планируется провести бесплатно.
Новинка и изюминка весеннего праздника рукоделия — спецпроект «Мода в интерьере 2018 года. Обои, рисунки и дизайн тропических растений в интерьере». Ознакомившись с экспозицией, посетители узнают, какие тренды будут актуальны в текущем году и какие мотивы, оттенки и фактуры станут особенно популярными. Акцент будет сделан на экзотических решениях в интерьере и особенностях «тропического» стиля.
— Мы с удовольствием отмечаем, что число посетителей и участников выставки постоянно растет. К нам приезжают мастера не только из России, но и из Украины, — говорит организатор мероприятия Елена Мурадова, — Мы уверены, что весенняя «Атмосфера творчества» порадует наших гостей разнообразием, позволит им сделать приятные покупки и подарит множество интересных встреч и ярких впечатлений!
Программа мероприятий:
• Торжественное открытие выставки
• Традиционные «Атмосферные посиделки»
• Использование различных сюжетов в интерьере
• Мастер-классы от декораторов и художников
• Более 50 творческих мастер-классов каждый день
• Кулинарные мастер-классы
• Конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки
• Книгообмен в формате bookcrossing
• Товары для рукоделия и хобби от 200 участников
• Интерактивные шоу
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