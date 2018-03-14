Лекция о реформах Петра I пройдет библиотеке имени Алексея Лосева 

Послушать лекцию «Державный плотник. Мифология Петра I в русской культуре ХVIII-ХХ веков» можно будет 24 марта в библиотеке имени Алексея Лосева.
Кандидат филологических наук Алексей Устинов расскажет о том, как изменялся образ императора-реформатора на протяжении истории. Посетители узнают, как писатели и художники изображали Петра I.
Мероприятие проходит в рамках курса"Художественные образы истории".
Вход платный. Регистрация по телефону: 8–499–252–8272. Гостей ждут в 18:30 по адресу: улица Арбат, дом 33