В Госдуме предложили увеличить материальную поддержку российских аспирантов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос министру образования России Ольге Васильевой с просьбой об увеличении материальной государственной поддержки аспирантов. Речь идет в том числе и о появлении льгот на проезд в общественном транспорте.

По словам Сухарева, сейчас базовая стипендия аспирантов в Москве равна 2921 рублям, прожиточный минимум же составляет более чем 9,5 тысячи рублей. Он подчеркнул, что на такие деньги прожить невозможно, а стипендия для аспирантов и ординаторов обычно является основным и единственным доходом.

Депутат добавил, что сейчас безлимитный проезд на общественном транспорте в Москве на один календарный месяц стоит 2075 рублей, то есть большая часть средств уходит только на транспорт. Сухарев считает, что аспиранты должны быть уравнены в правах со студентами вузов, которым доступен льготный проезд, передает RT.

Согласно закону, студенты вузов имеют право на социальные льготы: бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте, бесплатное или льготное посещение зоопарка, музеев, парков культуры и отдыха, выставок и мероприятий в учреждениях культуры.