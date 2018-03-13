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С профессиями настоящего и будущего познакомили школьников из Бибирева
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С профессиями настоящего и будущего познакомили школьников из Бибирева 

Управа района Бибирево 13 марта 2018
Фото: Управа района Бибирево
Ученики 8 «Л» класса 11-го корпуса школы «Глория» на минувшей неделе посетили площадку IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего» по методике Junior Skills, которая развернулась в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В рамках экскурсии ребята познакомились с разными профессиями настоящего и будущего и увидели в реальном времени работу талантливых сверстников в различных компетенциях. Прямо на глазах присутствующих создавались новые изобретения, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что помимо экскурсии учащимся удалось принять участие в мастер-классе для будущих поваров, который проводился на одном из стендов. (вт)
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