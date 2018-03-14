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Творческий конкурс, посвященный флоре и фауне комплекса «Кузьминки-Люблино», пройдет в ЮВАО
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Творческий конкурс, посвященный флоре и фауне комплекса «Кузьминки-Люблино», пройдет в ЮВАО 

Управа района Люблино 14 марта 2018
Фото: Управа района Люблино
С 15 марта по 15 мая от юных жителей ЮВАО будут приниматься заявки на участие в конкурсе «Животные и растения природно-исторического парка „Кузьминки-Люблино“.
— На конкурс принимаются творческие работы по направлениям рисунок и фотография, среди которых, в свою очередь, будет выделено три номинации: „Животные парка“, „Растения парка“, „Пейзажи парка“. Общее количество работ, присланных на Конкурс одним участником, не ограничивается, — сообщили организаторы.
Работы принимаются с 15 марта до 15 мая по адресу: улица Кузьминская, д. 10. Телефон для справок: 8 (495) 377-35-93. (ск)
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