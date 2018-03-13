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Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Галерея» развернется в центре «Северное Чертаново»
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Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Галерея» развернется в центре «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 13 марта 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Галерея» состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в предстоящую субботу, 17 марта. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети ВКонтакте.
Это большое мероприятие пройдет под девизом «Весна. Творчество. Вдохновение» и соберет в стенах районного МКЦ всех творческих жителей района Чертаново Северное.
Как отмечено в опубликованной учреждением информации, гостей ждут бесплатные мастер-классы и выставки от воспитанников таких студий и мастерских центра, как «Батик», «Малевич», «Песочная анимация», «Круглый год», «Добрый мультик» и «Скульптура».
Кроме того, своим творчеством с окружающими поделятся и просто жители Чертанова Северного: в рамках фестиваля состоится выставка, в которой могут принять участие все желающие.
— Такой фестиваль у нас проходил в прошлом году, но под другим названием — «Шедевр». Мы уже получили несколько заявок от людей, желающих выставить свои работы на экспозиции. Для каждого будет организован свой стол, на котором будут представлены их работы, — сообщила нашему изданию PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
Еще одна выставка от члена Московского союза дизайнеров Сергея Яковлева пройдет в культурном центре: на ней будут представлены работы в технике резьбы по дереву и кости. Это и различные скульптуры, и мебель, и элементы интерьера. Также гости районного учреждения получат возможность посетить лекцию мультимедийного проекта «Лувр на диване», которую проведет его руководитель — профессиональный искусствовед Влада Лисняк.
Начало фестиваля в 12:00 по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 5Г. Регистрацию можно пройти по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
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