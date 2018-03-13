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Школьники из Бабушкинского побывали в РУДН
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Школьники из Бабушкинского побывали в РУДН 

Управа района Бабушкинский 13 марта 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
Ученики 9 и 10-х классов школы № 281 3 марта приняли участие в мастер-классе «Попробуй нахимичить или опыты по неорганической химии». Об этом говорится на официальном сайте образовательного учреждения.
— Мастер-класс проходил в Российском университете дружбы народов. Ребятам показали несколько химических реакций, а также продемонстрировали всевозможные опыты с неорганическими веществами из мира химии, — рассказали в школе.
Напомним, что в школе № 281 регулярно проходят тематические мероприятия, приуроченные к праздникам и другим социальным проектам. (вт)
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