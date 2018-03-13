Выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» откроется 14 марта в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В выставки примут участие 120 компаний из 15 субъектов РФ , которые представят новинки современного оснащения для охоты и рыбалки. Посетители смогут познакомиться с актуальной информацией о туристических направлениях, в том числе охотничье-рыболовного назначения, подобрать оптимальный тур на предстоящий отпуск.

Церемония открытия выставки состоится в 11:00 в павильоне №1.

В рамках выставки «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых. — 2018» с 13:00 до 17:00 будет проходить межрегиональная конференция «Развитие охотничьего и рыбного хозяйства в современных условиях».