Выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» откроется 14 марта в Нижнем Новгороде 

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В выставки примут участие 120 компаний из 15 субъектов РФ, которые представят новинки современного оснащения для охоты и рыбалки. Посетители смогут познакомиться с актуальной информацией о туристических направлениях, в том числе охотничье-рыболовного назначения, подобрать оптимальный тур на предстоящий отпуск.
Церемония открытия выставки состоится в 11:00 в павильоне №1.
В рамках выставки «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых. — 2018» с 13:00 до 17:00 будет проходить межрегиональная конференция «Развитие охотничьего и рыбного хозяйства в современных условиях».
Как отметили в комитете Госохотнадзора Нижегородской области, конференция служит всероссийской платформой обмена знаниями и опытом между специалистами в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира.