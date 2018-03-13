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Выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» откроется 14 марта в Нижнем Новгороде
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Выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» откроется 14 марта в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 13 марта 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В выставки примут участие 120 компаний из 15 субъектов РФ, которые представят новинки современного оснащения для охоты и рыбалки. Посетители смогут познакомиться с актуальной информацией о туристических направлениях, в том числе охотничье-рыболовного назначения, подобрать оптимальный тур на предстоящий отпуск.
Церемония открытия выставки состоится в 11:00 в павильоне №1.
В рамках выставки «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых. — 2018» с 13:00 до 17:00 будет проходить межрегиональная конференция «Развитие охотничьего и рыбного хозяйства в современных условиях».
Как отметили в комитете Госохотнадзора Нижегородской области, конференция служит всероссийской платформой обмена знаниями и опытом между специалистами в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира.
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