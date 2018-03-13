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Катар продолжит разработку общего нефтяного месторождения с ОАЭ
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Катар продолжит разработку общего нефтяного месторождения с ОАЭ 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
ДОХА, 13 мар — РИА Новости. Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum (QP) подписала соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби и Верховным советом по нефти эмирата Абу-Даби о продолжении разработки совместного с ОАЭ шельфового месторождения Эль-Бундук, говорится в пресс-релизе, выпущенном во вторник QP.
Как отметила компания, новое соглашение подписано взамен заключенного в 1953 году основного соглашения по использованию месторождения Эль-Бундук, в которое после этого вносились поправки. Его срок действия истек 8 марта 2018 года.
Как отметил в этой связи исполнительный директор Саад аль-Кааби, QP «желает придерживаться своих обязательств, чтобы подтвердить репутацию компании, которой можно доверять, и мирового источника энергии, на который можно полагаться вне зависимости от обстоятельств».
Совместное нефтяное месторождение Катара и ОАЭ Эль-Бундук было открыто в 1965 году и начало эксплуатироваться в 1975 году. В 1969 году Катар и эмират Абу-Даби подписали документ, что это месторождение принадлежит им в равной степени. Добываемая на месторождении нефть экспортируется в Японию и в другие азиатские страны.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне минувшего года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты.
С момента разрыва дипотношений власти Катара неоднократно подавали жалобы в ООН на нарушение его воздушного пространства военными самолетами ОАЭ.
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