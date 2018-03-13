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В школе на Вятской дали весенний концерт
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В школе на Вятской дали весенний концерт 

Управа района Савеловский города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Концерт «Весенние приключения в волшебном саду» состоялся в школе № 1601, расположенной на Вятской улице. Свое мастерство показали воспитанники музыкальной студии по классу флейты. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— «Весенние приключения в волшебном саду» — это музыкальное переложение всем известной сказки «Волк и семеро козлят». Юные музыканты по очереди сыграли известные современные композиции, пьесы классиков, — поделился директор школы Александр Зазулин.
По словам директора, финальная песня «Лучше мамы нет человека на земле» стала главным музыкальным подарком присутствовавшим на концерте мамам и бабушкам. (мю)
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