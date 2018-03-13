Более 30 строительных компаний и 8000 специалистов на крупнейшей в регионе строительной выставке «СТИМэкспо»

На одной площадке встречаются ведущие застройщики региона и крупные инвесторы; представители надёжных банков и лучшие строительные компании; любители хенд-мейда и известные спикеры. Статусное мероприятие демонстрирует новинки строительной индустрии, задаёт вектор её развития и, из года в год, мотивирует специалистов на рост в профессиональной сфере.

Все желающие смогут приобрести прямо на выставке: керамическую плитку, вентиляционное оборудование, фундамент, декоративные стеновые панели, подвесные потолки, железобетонные изделия, отделочные материалы, строительные смеси, геодезические приборы, мебель, лаки, краски и многое другое от ведущих производителей.

Насыщенная деловая программа будет интересна и полезна не только специалистам и представителям строительной индустрии, но и обычным гражданам.

В рамках выставки состоится годовое собрание совета Ассоциации строителей Дона, а также конференция «Строительство и архитектура Ростовской области : проблемы и перспективы развития отрасли». Организаторами конференции выступают «ДонЭкспоцентр» и Министерство строительства , архитектуры и территориального развития РО. Спикеры внесут на обсуждение такие актуальные темы, как: «проблемы и перспективы развития строительного рынка Ростовской области», «итоги деятельности строительной отрасли за 2017 год. Основные изменения в законодательстве», «современные тренды в производстве строительных и отделочных материалов» и «архитектура и градостроительство в Ростовской области».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области совместно с Ростовской Ассоциацией ТСЖ проведут на территории проекта круглый стол «Актуальные вопросы реализации жилищного законодательства».

Также на территории выставки пройдёт 2-я Специализированная конференция «Современные инженерные решения 21 века».

Посетители, только задумывающиеся о приобретении личного жилья, смогут получить консультации от профессионалов на практическом мастер-классе " От выбора участка под строительство дома до внутренней отделки".

Уже во второй раз на территории выставки «СТИМэкспо» пройдёт областной смотр-конкурс «Лучшее информационное сопровождение деятельности по управлению многоквартирным домом в Ростовской области». Цель конкурса — определить лучших правлений ТСЖ, ЖСК, советов многоквартирных домов, управляющих организаций, которые достигли значимых успехов в повышении гражданской активности, духовности и общей культуры населения, а также в пропаганде здорового образа жизни.

Победителей определит компетентное и авторитетное жюри. Председателем комиссии выступит: Майер А. Ф., министр ЖКХ Ростовской области, зам.председателя комиссии — Шамшура С. А., ген. директор «ДонЭкспоцентр».

Уже традицией стало подведение итогов конкурса «Застройщик года» в первый день выставки «СТИМэкспо». Это единственная в Донском регионе премия среди компаний-девелоперов, призванная выявить самых добросовестных представителей стройиндустрии, качество работы которых является эталонным.

Премьерой же проекта станет конкурс «Лучший мастер 2018». Участникам будет необходимо на скорость продемонстрировать свои навыки в ремонте: ровно поклеить

обои со сложным рисунком, создать имитацию разводки труб горячей и холодной воды и отвода канализации, представить сметы и сроки и т.д.

С 14 по 17 марта для всех посетителей «СТИМэкспо» будет организовано более 40 мероприятий, нацеленных на решение актуальных проблем и эффективное развитие строительной отрасли региона.

Выставка «СТИМэкспо» будет проходить с 14 по 17 марта 2018 года по адресу пр. М. Нагибина,30 «ДонЭкспоцентр».

Вход свободный.

Подробнее: https://www.stimexpo.ru/ru/