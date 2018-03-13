Нижегородец погиб, разгружая вагоны с камнями

фото nnovgorod.sledcom.ruНижегородец погиб, разгружая вагоны с камнямиГрузчик погиб, разгружая вагоны в Дзержинской промзоне. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, рабочий разгружал груз на территории Восточной промзоны в районе Автозаводского шоссе в Дзержинске. Разбивая металлическим ломом замерзшие гипсовые камни, один камень отскочил и разбил рабочему голову. Травма оказалась смертельной. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.