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Нижегородец погиб, разгружая вагоны с камнями
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Нижегородец погиб, разгружая вагоны с камнями 

Нижегородская правда 13 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
фото nnovgorod.sledcom.ruНижегородец погиб, разгружая вагоны с камнямиГрузчик погиб, разгружая вагоны в Дзержинской промзоне. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, рабочий разгружал груз на территории Восточной промзоны в районе Автозаводского шоссе в Дзержинске. Разбивая металлическим ломом замерзшие гипсовые камни, один камень отскочил и разбил рабочему голову. Травма оказалась смертельной. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
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