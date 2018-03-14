По новому контракту «Фанагория» планирует поставить около 300 тыс. бутылок вина в Японию

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Одно из крупнейших винодельческих предприятий РФ «Фанагория» в ближайшие годы экспортирует в Японию около 250-300 тыс. бутылок вина в рамках контракта с японским трейдером Ikemitsu Enterprises, сообщил ТАСС в среду директор компании по экспорту Михаил Лелюк.

Как сообщалось ранее, вина «Фанагории» в начале марта представили на экспозиции Российского экспортного центра (РЭЦ) на выставке FoodEx 2018 в Японии. В это время компания подписала контракт с японским трейдером Ikemitsu Enterprises на $1 млн "Он [контракт] бессрочный, но рассчитываем на три-четыре года. [Удастся поставить] порядка 250-300 тыс. бутылок. Пока — вина средней линейки, но ведем переговоры о премиальный и субпремиальных винах", — рассказал Лелюк.

Он уточнил, что в первой партии будут выбранные японской стороной вина авторской линейки: белое и красное «тихие» вина, каждое — из двух сортов винограда, а также брют. «Что касается красного вина, то [представитель японской стороны] на выставке охарактеризовал, что вино подходит к японской кухне. Японская еда традиционно мало обработана, без соли и специй, и вино не перебивает вкус», — пояснил Лелюк.

По данным пресс-службы, сейчас «Фанагория» — единственная российская компания, которая поставляет вина собственного производства в Японию. Несколько лет назад у «Фанагории» уже был опыт сотрудничества с этой страной.

По данным администрации Краснодарского края, «Фанагория» — одно из крупнейших винодельческих предприятий России, расположено на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Собственные виноградники компании занимают площадь более 2,8 тыс. га. В настоящее время компания экспортирует свои вина в Китай, Швецию, Британию и страны СНГ, в 2018 году производитель планирует выйти на несколько перспективных рынков — Германии, Канады, Франции и США. Ранее сообщалось, что в 2017 году компанией произведено и разлито 2,18 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (падение 14,1% к 2016 году), при этом выросло производство премиальных вин.