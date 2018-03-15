Неделя детской и юношеской книги в РГДБ

С 24 марта по 01 апреля в Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя детской и юношеской книги. В этом году главная библиотека страны для детей и юношества — подготовила большую программу: встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации новых книг, спектакли, показы художественных и мультипликационных фильмов, встречи со съемочными группами, мастер-классы, выставки и концерты.

Неделя откроется показом мультфильмов по рассказам Юрия Коваля . В честь 80-летия со дня рождения писателя пройдёт вечер, посвященный его творчеству, на котором гости смогут посмотреть художественный фильм «Пограничный пёс Алый».

В Концертном зале пройдут детские спектакли, показы художественных и мультипликационных фильмов. Театр «Отражение» представит спектакль «Жизнь до метра» по рассказам Александра Блинова . Издательство «АСТ Малыш» — постановку «Дядя Стёпа» в честь 105-летия со дня рождения Сергея Михалкова . Среди кинопоказов стоит отметить фильм «Усатый нянь», ставший классикой советской семейной комедии, который представят режиссёр Владимир Грамматиков и композитор Алексей Рыбников , а также анимационный фильм студии Walt Disney Pictures «Рапунцель: Запутанная история» (по мотивам сказки братьев Гримм «Рапунцель»). Юные зрители смогут принять участие в викторине по мультфильму.

Библиотека совместно с Посольством Ирландии празднует День Святого Патрика. Фотографы из Ирландии откроют выставку «Изумрудный остров». Также запланировано театрализованное костюмированное выступление учеников школы №1288 на английском языке, шоу песочной анимации по мотивам народной ирландской легенды и мастер-класс по ирландским танцам и всеобщее исполнение ирландской джиги.

Отдел японской культуры «Japan Foundation» подготовил творческие мастер-классы, посвященные традиционной и современной культуре Японии

Полное расписание мероприятий Недели детской и юношеской книги смотрите здесь.

* Запись на мероприятия «по предварительной записи» будет открыта после 14.03.2018. Количество мест ограничено. Следите за новостями www.rgdb.ru