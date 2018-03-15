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Неделя детской и юношеской книги в РГДБ
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Неделя детской и юношеской книги в РГДБ 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
С 24 марта по 01 апреля в Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя детской и юношеской книги. В этом году главная библиотека страны для детей и юношества — подготовила большую программу: встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации новых книг, спектакли, показы художественных и мультипликационных фильмов, встречи со съемочными группами, мастер-классы, выставки и концерты.
Неделя откроется показом мультфильмов по рассказам Юрия Коваля. В честь 80-летия со дня рождения писателя пройдёт вечер, посвященный его творчеству, на котором гости смогут посмотреть художественный фильм «Пограничный пёс Алый».
В рамках проекта «Читайте с нами!» известные актёры театра и кино Екатерина Шпица, Агриппина Стеклова, Андрей Леонов и Владимир Большов прочтут свои любимые детские книги.
В гости к своим читателям в библиотеку придут Андрей Усачев, Екатерина Тимашпольская, Ксения Драгунская, Артур Гиваргизов и многие другие.
В Концертном зале пройдут детские спектакли, показы художественных и мультипликационных фильмов. Театр «Отражение» представит спектакль «Жизнь до метра» по рассказам Александра Блинова. Издательство «АСТ Малыш» — постановку «Дядя Стёпа» в честь 105-летия со дня рождения Сергея Михалкова. Среди кинопоказов стоит отметить фильм «Усатый нянь», ставший классикой советской семейной комедии, который представят режиссёр Владимир Грамматиков и композитор Алексей Рыбников, а также анимационный фильм студии Walt Disney Pictures «Рапунцель: Запутанная история» (по мотивам сказки братьев Гримм «Рапунцель»). Юные зрители смогут принять участие в викторине по мультфильму.
Библиотека совместно с Посольством Ирландии празднует День Святого Патрика. Фотографы из Ирландии откроют выставку «Изумрудный остров». Также запланировано театрализованное костюмированное выступление учеников школы №1288 на английском языке, шоу песочной анимации по мотивам народной ирландской легенды и мастер-класс по ирландским танцам и всеобщее исполнение ирландской джиги.
Отдел японской культуры «Japan Foundation» подготовил творческие мастер-классы, посвященные традиционной и современной культуре Японии.
Полное расписание мероприятий Недели детской и юношеской книги смотрите здесь.
* Запись на мероприятия «по предварительной записи» будет открыта после 14.03.2018. Количество мест ограничено. Следите за новостями www.rgdb.ru
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