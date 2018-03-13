Директора столичных школ поучаствуют в прямом эфире Московского образовательного телеканала

Фото: архив Директора столичных школ 13 марта примут участие в дискуссии, которая пройдет в прямом эфире Московского образовательного телеканала. Темой диалога станет — «Кадровый переход на более высокую позицию увеличивает степень свободы или уменьшает?». Об этом сообщили на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Известно, что высказывать свои точки зрения будут директор школы №2031 Виктор Донской и руководитель образовательного учреждения №138 Татьяна Дробышева. Согласно условиям программы, выбрать победителя дискуссии смогут телезрители.

Прямой эфир начнется в 19:15.