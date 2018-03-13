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Директора столичных школ поучаствуют в прямом эфире Московского образовательного телеканала
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Директора столичных школ поучаствуют в прямом эфире Московского образовательного телеканала 

Администрация поселения Вороновское 13 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив Директора столичных школ 13 марта примут участие в дискуссии, которая пройдет в прямом эфире Московского образовательного телеканала. Темой диалога станет — «Кадровый переход на более высокую позицию увеличивает степень свободы или уменьшает?». Об этом сообщили на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
Известно, что высказывать свои точки зрения будут директор школы №2031 Виктор Донской и руководитель образовательного учреждения №138 Татьяна Дробышева. Согласно условиям программы, выбрать победителя дискуссии смогут телезрители.
Прямой эфир начнется в 19:15.
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