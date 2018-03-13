Урок по гражданской обороне прошел в школе на Новгородской

Сотрудники Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ провели открытый урок с учащимися 8 класса школы №1430 района Лианозово, посвященный Всемирному дню гражданской обороны и Году культуры безопасности. Об этом сообщила ведущий специалист Управления по СВАО Департамента ГОЧСиП Полина Лысикова.

— Школьникам рассказали об истории создании системы гражданской обороны, ее основных задачах. Далее состоялся диалог с учащимися о причинах возникновения пожаров, сотрудники напомнили основные правила безопасности, соблюдение которых минимизирует вероятность возникновения беды. После лекции школьникам продемонстрировали фильм о действиях населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и мерах по защите от них, — отметила Полина Лысикова.

Напомним, школа №1430 района Лианозово расположена по адресу: ул. Новгородская улица, дом 21А. (то)