Школа № 2009 отобрана для участия в международном исследовании PISA-2018

Школа № 2009 будет участвовать в международном исследовании PISA-2018 (Programme for International Student Assessment). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

PISA — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment), проводится Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Данная программа позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах и оценить эффективность стратегических решений в области образования.

Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по трем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность. В 2018 году вводится новое направление «Глобальная компетентность» — это способность человека быть мобильным и свободно участвовать в открытом взаимодействии друг с другом.

Фото взято: http://www.firstclass-academy.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/C87cft3UMAA08sR.jpg