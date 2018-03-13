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Школа № 2009 отобрана для участия в международном исследовании PISA-2018
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Школа № 2009 отобрана для участия в международном исследовании PISA-2018 

Южное Бутово 13 марта 2018
Фото: Южное Бутово
Школа № 2009 будет участвовать в международном исследовании PISA-2018 (Programme for International Student Assessment). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
PISA — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment), проводится Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Данная программа позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах и оценить эффективность стратегических решений в области образования.
Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по трем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность. В 2018 году вводится новое направление «Глобальная компетентность» — это способность человека быть мобильным и свободно участвовать в открытом взаимодействии друг с другом.
Фото взято: http://www.firstclass-academy.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/C87cft3UMAA08sR.jpg
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