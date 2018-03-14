Мероприятие о Максиме Горьком откроется в поселении Вороновское

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Методисты Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское организуют мероприятие, посвященное творчеству Максима Горького . Информацию об этом сообщили 13 марта в учреждении.

h — Встреча будет посвящена 150-летию со дня рождения знаменитого отечественного писателя Максима Горького. В начале мероприятия мы расскажем гостям о ключевых моментах жизни автора и о его произведениях. Мы уверены, что мероприятие будет интересно нашим юным гостям, — уточнили сотрудники Дома культуры «Дружба».

Отметим, что открытие выставки назначено на 15:00. Вход свободный.