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Мероприятие о Максиме Горьком откроется в поселении Вороновское
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Мероприятие о Максиме Горьком откроется в поселении Вороновское 

Администрация поселения Вороновское 14 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Методисты Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское организуют мероприятие, посвященное творчеству Максима Горького. Информацию об этом сообщили 13 марта в учреждении.
h  — Встреча будет посвящена 150-летию со дня рождения знаменитого отечественного писателя Максима Горького. В начале мероприятия мы расскажем гостям о ключевых моментах жизни автора и о его произведениях. Мы уверены, что мероприятие будет интересно нашим юным гостям, — уточнили сотрудники Дома культуры «Дружба».
Отметим, что открытие выставки назначено на 15:00. Вход свободный.
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