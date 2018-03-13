На горячей линии Департамента образования расскажут об устройстве малышей в детские сады

Специалисты Департамента образования проконсультируют вологжан по вопросам устройства детей в сад. Получить консультацию можно по телефону горячей линии — 23-01-06 (добавочный 2067). Она начала работать 12 марта.

Звонки принимают до 16 марта ежедневно — с 9 до 12 часов. Специалисты расскажут родителям, как проводится зачисление в детский сад, что делать, если по исполнении ребенку трех лет место в саду не предоставлено, как сменить дошкольное учреждение, какие справки могут требовать заведующие с родителей, какие взносы существуют, как производятся начисления за детский сад.