Ещё
На горячей линии Департамента образования расскажут об устройстве малышей в детские сады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На горячей линии Департамента образования расскажут об устройстве малышей в детские сады 

Вологда.рф 13 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Специалисты Департамента образования проконсультируют вологжан по вопросам устройства детей в сад. Получить консультацию можно по телефону горячей линии — 23-01-06 (добавочный 2067). Она начала работать 12 марта.
Звонки принимают до 16 марта ежедневно — с 9 до 12 часов. Специалисты расскажут родителям, как проводится зачисление в детский сад, что делать, если по исполнении ребенку трех лет место в саду не предоставлено, как сменить дошкольное учреждение, какие справки могут требовать заведующие с родителей, какие взносы существуют, как производятся начисления за детский сад.
Вологда.рф: последние новости
Девушку-подростка разыскивают в Вологде Видом Вологды из-под облаков полюбуются авиапутешественники со всего мира Работу в Администрации Президента получил вологжанин – участник проекта «Лидеры России»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП26
Порошенко поставили ультиматум по Крыму257
Умер Александр Павловский9
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина132
Мясорубка в Гудаури61
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение