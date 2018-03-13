Ещё
К старту своей карьеры готовятся студенты колледжа №23
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К старту своей карьеры готовятся студенты колледжа №23 

Официальный сайт управы района Богородское 13 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 встретились с сотрудниками гостиницы «Холидей Инн Сокольники».
В рамках плана работы службы содействия трудоустройству выпускников КИГМ-23, его студенты, проходящие обучение по специальности «Гостиничный сервис», в первые дни марта встретились с менеджером по развитию персонала гостиницы «Холидей Инн Сокольники» Анной Гасановой и другими сотрудниками отеля.
Во время встречи Анна Гасанова представила презентацию с актуальной информацией о тенденциях развития гостиничного сервиса, стандартами обслуживания гостей в сети отелей «Холидей Инн» на примере работы гостиницы в Сокольниках. Она рассказала о требованиях, предъявляемых работодателями к молодым специалистам, провела собеседование со студентами на предмет возможности прохождения практики в различных службах отеля.
Подводя итоги встречи, организаторы мероприятия отметили, что свыше пятидесяти студентов в этот день получили отличный мотивационный заряд к совершенствованию своих знаний для построения удачной профессиональной карьеры.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Вручение паспортов накануне 8 Марта стало традицией в полиции района Богородское Участок Сокольнической линии метро могут закрыть на сутки В Москве в этом году работает более 200 сельхозрынков и ярмарок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки36
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»355
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина60
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение