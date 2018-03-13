К старту своей карьеры готовятся студенты колледжа №23

Учащиеся колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 встретились с сотрудниками гостиницы «Холидей Инн Сокольники».

В рамках плана работы службы содействия трудоустройству выпускников КИГМ-23, его студенты, проходящие обучение по специальности «Гостиничный сервис», в первые дни марта встретились с менеджером по развитию персонала гостиницы «Холидей Инн Сокольники» Анной Гасановой и другими сотрудниками отеля.

Во время встречи Анна Гасанова представила презентацию с актуальной информацией о тенденциях развития гостиничного сервиса, стандартами обслуживания гостей в сети отелей «Холидей Инн» на примере работы гостиницы в Сокольниках. Она рассказала о требованиях, предъявляемых работодателями к молодым специалистам, провела собеседование со студентами на предмет возможности прохождения практики в различных службах отеля.

Подводя итоги встречи, организаторы мероприятия отметили, что свыше пятидесяти студентов в этот день получили отличный мотивационный заряд к совершенствованию своих знаний для построения удачной профессиональной карьеры.