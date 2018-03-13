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Учебники для рухнувшей экономики: как финансировалось образование в 90-е
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Учебники для рухнувшей экономики: как финансировалось образование в 90-е 

Теории и Практики 13 марта 2018
Фото: Теории и Практики
T&P и Фонд Егора Гайдара завершают спецпроект «Выпуск-90» о том, как в постсоветской России менялось образование и как оно меняло людей. Несмотря на то что с самого начала образовательной реформы денег часто не хватало даже на буквари, а учителя почти 10 лет ходили на митинги и забастовки как на работу, удалось сделать немало: в школах узнали, что такое выбор, вузы вырвались из государственной монополии, высшее образование стало доступным (возможно, даже слишком), а люди осваивали новые профессии и навыки выживания. В последней серии мы поговорили с экономистом Евгением Гонтмахером, ректором РУДН и бывшим министром образования Владимиром Филипповым, а также научным руководителем Института образования ВШЭ Исаком Фруминым о том, как в те годы выживала система образования. https://special.theoryandpractice.ru/money-for-education-90s
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