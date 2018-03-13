ГУУ из Выхина-Жулебина стал участником международной образовательной выставки в Манеже

Государственный университет управления, расположенный в районе Выхино-Жулебино, представил стенд на ежегодной Московской международной выставке «Образование и карьера», проходившей в Манеже 5 и 6 марта.

На выставке выступил проректор ГУУ Николай Михайлов . В рамках Интеллектуального марафона для родителей и учащихся 8–11 классов «Поступи правильно» он рассказал об истории одного из старейших вузов России , о правилах и особенностях поступления в этом году, необходимых проходных баллах, а также представил стратегические направления развития и международную повестку университета.

Проректор также подробно рассказал и о действующих направлениях подготовки ГУУ, в числе которых 11 направлений бакалавриата, 6 магистратуры и 8 направлений для аспирантов.

— Мы всегда идем в ногу со временем и стараемся создавать новые направления подготовки. В нашем университете организовано много программ отраслевого менеджмента, именно этим мы отличаемся от других управленческих вузов России, — отметил Михайлов.

Первый управленческий традиционно представил на площадке информационный стенд, где руководство приемной комиссии и сотрудники университета ответили на вопросы абитуриентов и их родителей. В большей степени поступающих интересовала информация о качестве обучения, о действующих образовательных программах и количестве бюджетных мест. (вт)