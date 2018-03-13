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В России начинает работу программа поддержки проектов в сфере цифрового образования
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В России начинает работу программа поддержки проектов в сфере цифрового образования 

ТАСС 13 марта 2018
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прием заявок на участие в программе «ED2 Акселератор», направленной на поиск и развитие проектов в сфере цифрового образования, стартовал во вторник и продлится до 15 мая, сообщают организаторы проекта.
Программа реализуется совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Global Venture Alliance. «ED2 Акселератор» предназначен для молодых команд-разработчиков инновационных образовательных продуктов и сервисов.
"Цель данного образовательного конкурса — помогать начинающим предпринимателям в области цифрового образования, предоставляя им методологическую, технологическую и маркетинговую поддержку", — говорится в сообщении.
Чтобы подать заявку для участия, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта до 15 мая. Из всех поступивших заявок будут отобраны 50 лучших проектов из России и СНГ.
Участникам программы предоставляются рабочие места в удобном коворкинге GVA HUB в центре Москвы и ряд услуг, включая помощь в маркетинге, продвижении, продажах и выполнении административных функций.
Среди областей, которые будут поддерживаться в программе: образовательные приложения, в том числе интерактивные, соревновательные, игровые, социальной среды; платформы онлайн-обучения; решения по автоматизации образования; подготовка и аккредитация преподавателей; профессии будущего; развитие талантов и человеческих ресурсов; новые устройства и технологии в образовании.
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