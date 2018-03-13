Переносить уроки в нижегородских школах из-за выборов не будут

Мы направили запросы в департамент Образования Нижнего Новгорода и Министерство образования Нижегородской области

— Никаких официальных распоряжений по указанному вами вопросу в адрес департамента образования не поступало, — ответили в городском департаменте.

— Согласно информации областного избиркома и министерства образования Нижегородской области, никаких изменений в режиме для школьников не планируется, — сообщила пресс-служба правительства области.

Однако нам сообщили, что как минимум в одной из школ Ленинского района старшеклассникам объявили, что они будут учиться 17 и 18 марта, а 19 марта, в понедельник, будет объявлен выходной день.

Так то изменения режима обучения, если они произойдут, будут на совести директоров школ.