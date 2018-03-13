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Переносить уроки в нижегородских школах из-за выборов не будут
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Переносить уроки в нижегородских школах из-за выборов не будут 

nn.ru 13 марта 2018
Фото: nn.ru
Мы направили запросы в департамент Образования Нижнего Новгорода и Министерство образования Нижегородской области.
— Никаких официальных распоряжений по указанному вами вопросу в адрес департамента образования не поступало, — ответили в городском департаменте.
— Согласно информации областного избиркома и министерства образования Нижегородской области, никаких изменений в режиме для школьников не планируется, — сообщила пресс-служба правительства области.
Однако нам сообщили, что как минимум в одной из школ Ленинского района старшеклассникам объявили, что они будут учиться 17 и 18 марта, а 19 марта, в понедельник, будет объявлен выходной день.
Так то изменения режима обучения, если они произойдут, будут на совести директоров школ.
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