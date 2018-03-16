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Забег «Апрель»: регистрация закрывается сегодня. Открытие бегового сезона
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Забег «Апрель»: регистрация закрывается сегодня. Открытие бегового сезона 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня закрывается регистрация на забег «Апрель». Разыгрываем слот на участие.
Даём старт весне вместе с забегом «Апрель»! Беговой сезон в Москве откроется 1 апреля 2018 года на территории Олимпийского комплекса «Лужники» традиционным весенним забегом на 5 километров.
Профи и новички открывают сезон
«Апрель» — самый массовый забег весны на 5 километров. В этом году на старте ожидается 7 500 человек — это больше, чем собрал первый Московский Марафон на двух дистанциях в 2013 году. Забег привлекает внимание как новичков, для которых 5 км являются оптимальной дистанцией, так и опытных бегунов, готовых показать высокий результат на быстрой и ровной трассе. Так, например, в прошлогоднем забеге сразу 10 спортсменов пробежали дистанцию менее чем за 15 минут.
Новый формат забега
С прошлого года «Апрель» проходит в новом формате. Забег, создававшийся как подготовительный этап к Московскому Марафону, стал самостоятельным беговым событием, с собственной концепцией и фирменным стилем. Его популярность не случайна: для многих атлетов «Апрель» — символ возобновления тренировок и соревнований на свежем воздухе. Атмосфера праздника и первое тепло придают энергии и мотивируют на новые рекорды. Ежегодно мероприятие привлекает внимание тысяч болельщиков. Их громкие аплодисменты, теплые объятия, плакаты и фирменные «кричалки» заряжают силами и уверенностью на пути к финишной прямой на весь сезон.
Маршрут забега
Маршрут забега проходит в спортивном сердце столицы — вокруг Олимпийского комплекса «Лужники»: по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участники пробегают дистанцию с видом на Москва-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники».
Успей зарегистрироваться сегодня до 23:59 (мск)
Регистрация на забег «Апрель» продлится до 16 марта на сайте.
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