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«Открытая Премьера»: 23-й Открытый российский Фестиваль анимационного кино
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«Открытая Премьера»: 23-й Открытый российский Фестиваль анимационного кино 

Tlum.ru 14 марта 2018
Фото: Tlum.ru
В этом году акция «Открытая Премьера» стартует в Москве 13 марта и пройдет до 18 марта в кинотеатрах МОСКИНО. В рамках фестиваля зрители могут увидеть мультфильмы не только профессиональных студий, но и выпускников профильных ВУЗов. В программе фестиваля покажут фильмы на любой вкус: и годовалые малыши, и подростки останутся довольны. Также зрители смогут принять участие в голосовании за лучшую анимационную картину — победитель получит специальный приз Фестиваля.
НУЖНО ИДТИ, ЕСЛИ:
Ваш ребенок любит смотреть мультфильмы.
Вас интересует необычный и свежий взгяд на анимацию.
Хотите посмотреть лучшие новейшие отечественные мультфильмы.
РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ:
БЕРЕЗКА 13 марта, 15:00, Первая программа 6+ 14 марта, 15:00, Вторая программа 6+ ВЫМПЕЛ 13 марта, 14:00, Первая программа 0+ 14 марта, 14:00, Первая программа 6+ 15 марта, 14:00, Вторая программа 6+ ИСКРА 13 марта, 15:00, Первая программа 6+ 15 марта, 15:00, Вторая программа 0+ МОЛОДЕЖНЫЙ 13 марта, 14:00, Вторая программа 6+ 14 марта, 15:00, Вторая программа 12+ 16 марта, 15:00, Первая программа 6+ ПОЛЕТ 13 марта, 15:00, Вторая программа 6+ 14 марта, 15:00, Первая программа 6+ 15 марта, 16:30, Вторая программа 0+ САЛЮТ 13 марта, 15:00, Первая программа 6+ 14 марта, 15:00, Вторая программа 12+ САТУРН 14 марта, 18:00, Первая программа 6+ 17 марта, 15:00, Вторая программа 6+ СПУТНИК 15 марта, 17:00, Первая программа 6+ 16 марта, 17:00, Первая программа 12+ 17 марта, 17:00, Вторая программа 12+ ТУЛА 13 марта, 17:00, Первая программа 0+ 14 марта, 17:00, Первая программа 6+ 16 марта, 17:00, Вторая программа 12+ 17 марта, нон-стоп, Все программы нон-стоп 18 марта, нон-стоп, Все программы нон-стоп
Вход бесплатный по предварительной регистрации.
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