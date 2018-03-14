Мастер-класс проведут в Высшей школе экономики 

Мастер-класс «Новые профессии в digital» 14 марта состоится в Высшей школе экономики.
Спикером встречи станет руководитель одного из рекрутинговых агентств, специалист в сфере подбора кадров и различных технологичных стартапов Екатерина Гаврилова.
Она расскажет о том, как оценить уровень знаний сотрудников, объяснит основы статистики, опишет портрет кандидата для работы в международных компаниях.
Желающих принять участие в беседе ждут по адресу: улица Трифоновская, дом 57, строение 1, аудитория 507. Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация. Начало в 18:45.