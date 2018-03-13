Мутко высказался о туризме Челябинской области

На международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве были представлены прославляющие Челябинскую область осколок метеорита, макет древнего города Аркаима, образцы каслинского литья и златоустовского холодного оружия, а также буклеты о других туристических объектах региона. Потенциал Южного Урала высоко оценил вице-премьер по спорту и туризму Виталий Мутко . Он также отметил, что в этом году будет идти активная работа по поддержке внутреннего туризма. Он подчеркнул, что вклад этой отрасли в экономику России составляет 3,5 процента и будет расти. Как сообщили в южноуральском правительстве, глава Ростуризма Олег Сафонов также высказал положительные отзывы о Челябинской области.

«Интурмаркет» прошёл в плотном графике и очень продуктивно, — отметил директор ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области» Дмитрий Столбов. — Участников и посетителей было очень много, наш стенд посетили около 3 тысяч человек, деловая программа насыщенная и интересная. За три дня работы выставки мы достигли нескольких серьёзных договоренностей с другими регионами, туроператорами и инвесторами».

По итогам международной туристической выставки ее организаторы наградили министерство культуры Челябинской области дипломом за творческий подход в создании и реализации новых туристских проектов в поддержку выставки.

Фото с сайта президента России.